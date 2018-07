Primórdios do modernismo

“Até como um sonho seria extraordinário, mas… ei-lo, na realidade, como o acontecimento do ano!”

Lançamento do Edifício Mara, na Brigadeiro Tobias, centro de São paulo, na edição de 26 de junho de 1949: “O seu apartamento próprio no prédio que há muito você admira quando passa pelo Viaduto Santa Efigênia”. Era o primeiro condomínio com serviços de hotelaria: “modelar serviço de portaria, rede telefônica interna, inter-comunicação com o restaurante, boite, salão de beleza, cabeleireiro, manicure, joalheria, casa de carne, lojas e empórios”. O projeto é do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello, um dos precursores da arquitetura moderna no Brasil e um dos fundadores do Instituto de Arquitetos. O Edifício Mara é um dos seus primeiros projetos dentro dos conceitos da arquitetura moderna, com formas geométricas puras, janelas horizontais e terraço-jardim. Kneese trabalhou com Oscar Niemeyer na criação do Parque do Ibirapuera e na construção de Brasília.

Veja abaixo o edifício Mara no Google Maps:



