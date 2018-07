Mug, o boneco da sorte

O boneco Mug, entre as ofertas de brinquedos do Mappin o dia 6 de novermbro de 1966. Mascote de uma marca de roupas de mesmo nome lançada naquele ano, o bonequinho era uma espécie de talismã. Uma campanha publicitária dizia que ele dava sorte e era responsável pelo sucesso de muitos artistas importantes como Chico Buarque, Wilson Simonal e o desenhista Maurício de Souza. Mug era preto, tinha cabelo vermelho e usava roupa xadrez. Abaixo, Wilson Simonal com um exemplar do famoso boneco da sorte (imagem do Blog do Curioso, de Marcelo Duarte).

