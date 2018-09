Não perca o bonde da história

Este filme é provavelmente o mais antigo rodado em 35 milímetros que se tem notícia. A câmera foi colocada na frente de um bonde que segue em direção à torre do relógio no final da Market Street no cais Embarcadero, em San Francisco. Foi enviado de trem para NY para ser revelado. David Kiehn, da Essanay Niles Silent Film Museum, conseguiu descobrir a data exata da filmagem pesquisando anúncios da exibição do filme nos jornais de Nova York da época. Ele observou também as ruas molhadas de chuvas indicando a época do ano e os registros dos veículos que aparecem transitando em frente aos bondes. E descobriu que o cinegrafista fez a filmagem apenas quatro dias antes do grande terremoto do dia 18 de abril daquele ano. Vale a pena embarcar nesse bonde e observar como era a vida na cidade de San Francisco há 105 anos, com seu incrível trânsito de bondes, bicicletas, pedestres, carroças e automóveis dos mais variados modelos e tamanhos. O vídeo tem pouco mais de sete minutos (7’10” / 41 Mb). Vale a pena.

