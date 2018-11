Natal feliz

Em 1974, a rede Motel Clube do Brasil comemorou o Natal com o anúncio acima:

“O verão chegou, o petróleo apareceu, o abono foi confirmado, o Corinthians está na briga, a loteria esportiva não vai parar no fim do ano, o samba já está pintando, a Bárbara vai mesmo casar com o Pedro Azulão*, o Exorcista foi liberado sem cortes e o Natal está aí. Você quer um Natal mais feliz que este?”

Publicado dia 19 de dezembro de 1974.

* Bárbara e Azulão eram personagens da novela Fogo Sobre Terra interpretados por Regina Duarte e Juca de Oliveira. Veja cenas do capítulo final :





