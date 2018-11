Natal no Palácio Avenida

A foto publicada na edição do dia 3 de janeiro de 1929 mostra o recém inaugurado Palácio Avenida, na Rua das Flores, centro de Curitiba, onde funcionava a sucursal do Estadão na época. Erguido pelo imigrante e comerciante sírio-libanês Feres Merhy, com projeto arquitetônico de Valentim Freitas, Bernardino Assumpção Oliveira e Bortolo Bergonse, o prédio de 18 mil metros quadrados abrigou cafés como o folclórico Bar Guairacá e o Cine Avenida. Degradado ao longo dos anos, foi recuperado e reaberto no início dos anos 90 pelo banco Bamerindus, que instalou ali a sua sede. Desde então o prédio ficou famoso com o espetáculo natalino e coral de crianças e músicas típicas nas suas janelas. Com a liquidação do Bamerindus e sua venda para o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o imóvel tornou-se a sede nacional do HSBC Bank Brasil.

Mais reclames natalinos AQUI

Siga-nos no Twitter!