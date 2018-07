Salve as Negritas

“Salve Negritas. Tão úteis em todos os casos de Prisão de Ventre”. Anúncio do laxante Negritas publicado na edição do Estadão do dia 17 de fevereiro de 1938.



“Muitos dos que as aprovaram, satisfeitos afirmaram, que desta data em diante, não usarão outro laxante e com seu ar petulante, as Negritas vão avante, muito cheias de razões, conquistando multidões”



“Em desfile com grande entusiasmo proclamamos Negritas como laxante ideal que age com suavidade, sem causar cólicas nem irritações. Que felicidade!!! Experimente uma vez e o preferirá a qualquer outro laxante ou purgante drástico”.

Estadão do dia 8 de fevereiro de 1938.

“Nós nos chamamos Negritas. E sorrimos felizes porque somos o laxante que age com suavidade… Sem produzir cólicas… nem irritações. Somos o favorito de todas as classes sociais. Prove uma vez e usará sempre que tiver necessidade de um bom laxante”. Estadão do dia 1 de fevereiro de 1938

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

