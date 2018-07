“Cassette Deck com sistema Dolby. Com limitador do nível e botão de escape, painel luminoso indicando nível de som, interruptor de rebobinagem de memória e parada automática”

17 de junho de 1973. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais equipamentos de som AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

