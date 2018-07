No tempo da lâmpada a gasolina

Lâmpadas que usavam gasolina como combustível eram comuns em 1929. Uma das marcas era a Petrobax, importada da Alemanha:

A consumidora aparece no anúncio dizendo que prefere as lâmpadas Petromax por serem mais seguras, eficientes e econômicas. Confira a edição no Acervo Estadão.

No anúncio abaixo, publicado um ano antes, a imagem é a de uma consumidora assustada com um homem que acende um cigarro diante da lâmpada com gasolina.

Publicado no jornal de 25 de agosto de 1928. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

