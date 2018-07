Notícias de Lampião

Virgulino Ferreira da Silva, o conhecido Lampião (1898-1938), com um exemplar do jornal O Globo em 1933. Abaixo, o cangaceiro que gostava de dar entrevistas aparece ao lado da companheira Maria Bonita segurando um exemplar do jornal A Noite de 1936.



O Acervo Estadão tem muitas referências sobre Lampião e seus cangaceiros, como a que aparece abaixo, da edição de 24 de junho de 1927.

Veja o original AQUI.

Abaixo, a morte de Lampião no dia 29 de julho de 1938.

Veja o original AQUI.

Mais sobre Lampião AQUI.