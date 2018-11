“Inúmeras são as razões que aconselham a construção do lar próprio no Pacaembu”, dizia o anúncio da Companhia City publicado na edição do dia 18 de abril de 1938. A “nova maravilha urbana”, como a maior imobiliária do continente definia o bairro, começava a ter os primeiros cinco quilômetros de ruas asfaltadas. E já estava em construção o Estádio Municipal, que seria inaugurado em abril de 1940. Embora o loteamento já estivesse na planta da cidade desde 1914, até 1920 só havia duas construções no bairro: o asilo dos expostos e o Hospital Samaritano. A canalização do riacho e a construção da primeira via, a Avenida Pacaembu, datam de 1922. O loteamento seria iniciado três anos mais tarde. O anúncio da City destacava: “É única a situação desse lindo recanto, que se espraia entre alguns dos mais distintos e valorizados bairros da cidade; por outro lado, os regulamentos especiais, referentes às construções, determinam a localização de todas as residências no meio de jardins, realçando sobremaneira a beleza do conjunto”.

Mais reclames de imóveis AQUI.

Siga-nos no Twitter!