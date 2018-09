Novidade no Salão

“O Salão do Automóvel é o verdadeiro limite entre a realidade e a ficção. Os mesmos quadros descritos nas grandes aventuras interplanetárias estão presentes e são uma quase verdade, só não chegando a convencer completamente pela presença das pessoas, nas suas roupas de todo dia. Este será o maior salão até hoje montado no pavilhão do Ibirapuera e, em matéria de luxo e beleza, o 6º Salão do Automóvel supera tudo o que já se viu em São Paulo. A inauguração será com a presença do presidente Costa e Silva e do governador Abreu Sodré e dos ministros Delfim Netto, Macedo Soares e Mário Andreazza, além do almirante Lúcio Meira”. Legenda da foto: “Corcel GT: um carro só para ser visto no Salão. Para comprar, é preciso ter paciência até o ano que vem”. Notícia do dia 22 de novembro de 1968.

