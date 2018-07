Novo Hotel Guarujá

“Está iniciada a estação balneária e afluem pedidos de cômodos para famílias. Dentro de poucos dias começará a funcionar excelente orquestra, que se fará ouvir todos os dias no cassino. Está à frente da cozinha hábil profissional. Os trens do Guarujá estão em correspondência com os que correm entre Santos e São Paulo. Para pedidos de cômodos, dirigir-se ao empresário do Hotel, Manoel D’huicque, com indicação do endereço”.

7 de junho de 1900

Outros reclames de turismo aqui.

Siga-nos no Twitter!