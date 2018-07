No dia 14 de setembro de 1978, a imobiliária Itaoca anunciou a oferta de espaços comerciais no edifício Novo Joelma. O nome oficial mudou para Edifício Praça da Bandeira, mas popularmente ele continua sendo chamado de Joelma. Inaugurado em 1971, o prédio ficou famoso por causa da tragédia do dia 1º de fevereiro de 1974, quando um incêndio provocado por um curto-circuito no sistema de ar condicionado do 12º andar deixou 188 mortos e mais de 300 feridos. Com 25 andares, sendo dez de garagem, o Joelma fica na confluência da Avenida 9 de Julho com a Rua Santo Antônio, Praça das Bandeiras, Vale do Anhangabaú e Avenida 23 de Maio. No local funciona hoje a sede do Partido Social Democrata (PSD), fundado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Na última campanha presidencial, o espaço foi alugado pelo PSDB para o comitê de campanha de José Serra e Geraldo Alckmin. O primeiro inquilino do Joelma foi o Banco Crefisul de Investimentos, liquidado pelo Banco Central em 1999. Abaixo, o Joelma hoje:

