Número do Tiririca

Em 11 de novembro de 1986 Guilherme Afif Domingos fazia campanha com o número 2222 para eleger-se deputado constituinte. O PL foi extinto e fundiu-se com o PRONA, do Enéas, mas o 22 sobreviveu e virou o número do novo partido, o PR. Hoje Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, candidata-se com o número 2222 para Deputado Federal com o slogan “pior do que está não fica”. Afif é candidato a vice-governador pelo Democratas na chapa com Geraldo Alckmin.

