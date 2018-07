Nutre, fortalece e vigoriza

Em 1933, este anúncio do achocolatado Toddy atestava o sucesso de experiência feita com dez crianças matriculadas no ‘dispensário infantil’ Clemente Ferreira – uma unidade de tratamento de crianças com tuberculose do Estado de São Paulo. O texto assinado pelo médico Ubiratan Pamplona relatava as conclusões: “O alimento Toddy pelas suas qualidades tônicas e pelo seu agradabilíssimo sabor, possui real valor, concorrendo, conforme as observações acima, feitas com todo o rigor, para o flagrante aumento de peso das crianças, administrado três vezes ao dia em 150 grs. de leite de vaca”. As anotações indicavam o número da ficha das crianças, iniciais, idade e o peso antes e depois da experiência, mais o peso adicional (entre um e dois quilos). O experimento, garante o anúncio, foi feito com a devida autorização de Olympio Portugal, diretor de profilaxia de tuberculose de São Paulo.

Publicado dia 15 de dezembro de 1933.

