O amor voltou com Carinhoso

Lançamento da novela Carinhoso, da Globo, na edição do Estadão do dia 5 de julho de 1973. A telenovela escrita por Lauro César Muniz foi exibida no horário das 19 horas entre 1973 e 1974. A trama era baseada no filme americano Sabrina (1954), estrelado por Audrey Hepburn e o título é o mesmo da canção de Pixinguinha, trilha sonora da novela executada pelo trompetista Márcio Montarroyos. Veja a página no Acervo Estadão.

Veja a apresentação do elenco e cenas do Rio de Janeiro na época:

