No tempo em que a publicidade apelava para rimas para conquistar o grande público com baixa escolaridade, o cartaz no bonde anunciava:

“Veja ilustre passageiro,

o belo tipo faceiro que

o senhor tem a seu lado.

E no entanto, acredite,

quase morreu de

bronquite, salvou-o o Rhum Creosotado!”

(Ernesto de Souza)

O anúncio acima é de 15 de fevereiro de 1920.

