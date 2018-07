O avô do e-mail

“Ziiiiiinnnnng…. e sua mensagem já chegou!”

O anúncio da Radiobrás oferecia o envio de mensagem via Telex ou telegrama. Bastava ‘discar’ o número do telefone, ditar a mensagem para um atendente, que datilografava o texto em uma máquina de telex. A máquina perfurava uma fita de papel com a mensagem em código. A fita era colocada na máquina após a conexão telefônica com outra máquina semelhante na cidade do destinatário. Lá a mensagem era impressa e entregue a um carteiro que ia levar o envelope pessoalmente. O sistema começou a desaparecer após o advento da internet e das mensagens via correio eletrônico”.

O anúncio foi publicado dia 29 de setembro de 1967.

