O Telejogo era um aparelho de videogame simples, com traços que subiam e desciam na tela para rebater um quadradinho que funcionava como uma bolinha e tabelava nas paredes. O controle era com um dial (sintonizador de rádio). No Brasil ele foi comercializado em 1977 pela Philco. O anúncio acima, de 19 de novembro de 1978, oferecia o Telejogo em 24 prestações, no Mappin.

