“A fita que todo mundo esperava”. Clássico do cinema de terror nos anos 60, ‘O Bebê de Rosemary’, dirigido por Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes e Ruth Gordon, estava em cartaz no Cine Belas Artes em 15 de junho de 1969.

Confira a edição no Acervo Estadão.

Abaixo, trailer do filme:



