“É desoladora a sua impressão ao mirar-se no espelho! É que o espelho não mente! Ele lhe diz, sem rebuços, que a senhora está envelhecendo precocemente! Ele lhe mostra que a sua mocidade, a sua saúde e a sua beleza estão se esgotando rapidamente devido aos males terríveis do seu sexo! Defenda esses seus tesouros inestimáveis! Combata os seus males e cure-os radicalmente com o Regulador Xavier”.

4 de março de 1937.

