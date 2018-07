“Companhia Cinematográphica Brasileira. Teatro São Paulo, Largo de S. Paulo, Telefone 767. O Garoto (The Kid). A maior das criações hilariantes de Charlie Chaplin (Carlito), com Jackie Coogan. A obra prima de humor. Diz Chaplin: Este trabalho me deu muito que pensar!… Porém, garanto que é o meu melhor trabalho até a presente data”.

Anúncio publicado na edição do dia 6 de julho de 1922

