As primeiras máquinas de fazer gelo surgiram em 1850. Até então, e mesmo algumas décadas depois, a grande produção de gelo nos Estados Unidos vinha da extração em lagos congelados no inverno e estocagem em depósitos cobertos de pó de serra. No dia 27 de novembro de 1892, a Leiteria Paulista anunciava que passaria a vender gelo diariamente. Preço especial para assinantes.

Outros reclames de produtos industrializados aqui.

Siga-nos no Twitter!