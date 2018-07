“Companhia dramática dirigida por Dias Braga apresenta no Teatro São José uma grande novidade: a oitava maravilha do mundo!! A estreia do incomparável homem-peixe”. O Mais incrível é que o homem-peixe fumava cachimbo embaixo d’água.

17 de dezembro de 1878. Veja a página no Acervo Estadão.

