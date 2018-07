O índio e a Olivetti

Qual a relação entre o índio da tribo dos Carajás e a máquina de escrever Lekixon 80 da Olivetti?

O anúncio é da semana do Índio de 1966:

“Os índios Carajás hoje convivem com o homem branco. Com a familiarização do contato diário, nasceu a confiança. Da mesma forma a Lexilon 80 se impôes no nosso mercado, cuja confiança conquistou à medida que a sua qualidade se tornou conhecida. Porque a Lexikon 80 foi concebida para os que querem uma máquina de escrever que dure longo tempo, não para mudá-la de ano para ano. A Lexikon 80 garante a qualidade que não se improvisa de hoje para amanhã”.

17 de abril de 1966.

