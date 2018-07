“P’ra mostrar a preferência, do seu nobre coração; Retratou-se a excelência, Co’um chocolate na mão…”

Rui Barbosa (1849 — 1923), jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador no anúncio do chocolate Lacta publicado no Estadão de 22 de julho de 1917.

