O Mappin tem ceroulas

Inaugurado em 1913, inicialmente na rua XV de Novembro, o Mappin foi símbolo de glamour por décadas com sua loja sofisticada na Praça Patriarca e, no fim dos anos 30, na Praça Ramos de Azevedo. Frequentada pela elite paulistana e, com o passar dos anos, pelo grande público, a loja perdeu espaço a partir dos anos 70 com a chegada dos shoppings. Funcionou até 1999, quando foi à falência. No dia 1 de fevereiro deste ano o Estado publicou reportagem sobre como vive o ex-dono do Mappin, o empresário Ricardo Mansur (‘Minha doce vida de falido‘).

O anúncio da ceroula acima é de 1 de novembro de 1917.

