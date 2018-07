O novo Fiat

Anúncio das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo comunica o resultado das vendas de veículos da marca Fiat em 1924: 1.024 unidades. “Eis, neste ano, a cifra eloquente dasvendas de carros Fiat no Brasil. Maior não foi ainda porque fomos obrigados a recusar muitos pedidos por falta de stock. No ano novo, todavia, mercê das providências que tomamos, ficaremos habilitados para satisfazer prontamente a todas as encomendas”. Publicado dia 31 de dezembro de 1924.

