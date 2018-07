O pai do iPod

“Diga ‘eu te amo’ bem no ouvido do seu amor. Pocket stereo permite o uso de fitas de metal, cromo e normal. Teclas para localização progressiva e regressiva da fita, talk line para conversação através do microfone embutido. Mais: saída para dois fones de ouvido. Acompanha capa protetora com passador de cinto, alça para usar a tiracolo e um fone de ouvido. CCE equipamentos de som”.

6 de junho de 1982. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

