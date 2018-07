O prédio do Banespa

No dia 16 de junho de 1946, o Banespa anunciava no Estadão a mudança para sua nova sede, no Edifício Altino Arantes. Marco arquitetônico da cidade, o prédio do antigo Banespa, atual Santander, tem 162 metros de altura e um mirante de onde é possível ver o Pico do Jaraguá, os prédios da Avenida Paulista, o Palácio das Indústrias, as fábricas do Brás e da Mooca.

Símbolo da fase de progresso da cidade nos anos 1930, foi inaugurado em junho de 1947, depois de oito anos de obras. Com linhas inspiradas no Empire State, marca uma mudança na evolução da arquitetura paulistana, quando a cidade passou a trocar o estilo clássico francês por edifícios que seguiam o desenho americano.

Fundado em 1909 com capital francês e nacionalizado em 1910, o Banespa frequenta acalorados debates eleitorais por ter sido ‘federalizado’ no ano 2000, sob protestos do então governador Mário Covas, e privatizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que o vendeu em leilão ao banco espanhol Santander, por US$ 7 bilhões. O prédio fica na Rua João Brícola, 24. Aberto das 10h às 17h (fecha sáb. e dom.). Abaixo anúncio dos 60 anos do do Banespa, dia 5 de novembro de 1986: “Um banco que cada dia fica mais jovem”

Outros reclames financeiros aqui.

Siga-nos no Twitter!