O primeiro fogo a gente esquece

“Lembra-se do seu primeiro fogo? Você ainda era quase um menino. E naquele bailinho estavam as garotas que você tentava impressionar. Quando tocava a música e dava aquela tremedeira, você pedia ajuda para um amigão que sempre estava por perto. O Ron Merino, o primeiro Ron a ser vendido no Brasil. E quando ele chegava V. dava aquela desinibida. É bem verdade que as vezes você ficava um pouco alto. E no outro dia você contava para seus amigos, com uma ponta de orgulho, as façanhas do baile e exagerava no ‘tremendo fogo que eu peguei’. Agora tudo isso passou. E o que resta de bom são as recordações daquele tempo despreocupado e feliz. Reviva um pouco desse tempo. Ron Merino está ai, o mesmo amigão dos velhos tempos”. O anúncio do Rum Merino é de 4 de junho de 1974.

Hoje seria incorreto fazer apologia do álcool para jovens. Veja outros incorretos aqui.

