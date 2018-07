O Rádio que falta ao seu lar

“Ei-lo aqui, desejado por toda a família! Na cozinha, no quarto, no dormitório, na dependência da empregada… um rádio sempre à mão! E quanto prazer e conforto proporciona! Este rádio Philips modelo BR 115-U reúne as mesmas notáveis qualidades dos aparelhos da linha Super M, e foi feito para durar como duram os rádios Philips! Seu peso levíssimo facilita o uso em qualquer lugar da casa”.

5 de abril de 1956. Confira a edição no Acervo Estadão.

