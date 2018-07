O verdadeiro Rebu

A primeira versão de ‘O Rebu’, novela de Bráulio Pedroso, foi ao ar com Lima Duarte, Betty Mendes, Carlos Vereza, Tereza Raquel, Mauro Mendonça, Izabel Ribeiro, Rodrigo Santiago, José Lewgoy, Arlete Salles e Maria Cláudia. A novela ganhou remake em 2014 com uma versão moderna da história que começa com um misterioso assassinato em uma festa luxuosa. Na nova versão, a investigação vai usar imagens de selfies feitas pelos por personagens. O anúncio acima é da edição do Estadão de 27 de outubro de 1974. Confira no Acervo Estadão.

Confira a abertura da versão original:



Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

