Anúncio do ‘único representante Harley Davidson no Sul do Brasil’ com oferta do modelo 1925. A loja ficava na Praça da República número 16, em São Paulo. 18 de janeiro de 1925.

Abaixo, abertura do filme Sem Destino (‘Easy Rider’ – 1969), com Dennis Hopper e Peter Fonda, onde a música ‘Born To Be Wild’ faz referência ao ronco do motor da Harley Davidson.

