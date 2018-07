“O tempo passa…e o progresso facilita a vida! O engenho humano tem apresentado um mundo de inovações. Nos cuidados domésticos, outrora tão trabalhosos, tão pouco agradáveis, a Enceradeira Elétrica Epel tornou simples, econômico e fácil o trabalho das donas de casa. Os assoalhos adquirem brilho por si mesmos”.

8 de abril de 1951. Confira a edição no Acervo Estadão.

Mais inovações tecnológicas de antigamente AQUI.

“Pise sem dó, é Cera Dominó, de 1956, primeiro anúncio feito para a TV no Brasil com desenho animado.

