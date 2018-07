O trágico fim do senador Peixoto Gomide

A edição do dia 21 de janeiro de 1906 do Estado descreve um dos crimes mais sangrentos da história da cidade de São Paulo. O então Presidente do Senado do Estado de São Paulo, Peixoto Gomide (que deu nome a uma das travessas da Avenida Paulista, em São Paulo) assassinou sua filha com um revólver Smith & Wesson igual ao do anúncio acima e em seguida suicidou-se. O texto descreve em detalhes o crime causado pelo temor de que a filha se casasse com o poeta e promotor público Manuel Baptista Cepellos.

“- Não, decididamente não posso. Minha filha não casará. Prefiro vel-a morta!”, teria dito Peixoto Gomide dias antes ao médico Franco da Rocha, criador do Hospital psiquiátrico do Juqueri.

Segundo a reportagem, “na incoerência da loucura que o dominava, fraco para impedir o casamento com a sua autoridade de chefe de família, mas pavorosamente forte para matar uma filha e matar-se, empunhou um revolver e fez-se protagonista de uma das mais horrorosas cenas que, por intermedio dos jornais, tem chegado ao conhecimento da população desta capital.”

O texto narra com emoção a forma como a notícia chegou ao conhecimento dos jornalistas na tarde clara e ensolarada daquele sábado.

