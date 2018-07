Torpedo afundou transatlântico

Imagem do transatlântico Lusitânia, que afundou na costa da Irlanda torpedeado por um submarino alemão no dia 7 de maio de 1915, uma semana após partir de Nova York com destino a Liverpool transportando 1.198 passageiros. O episódio, descrito na época como o maior crime militar da história, despertou protestos e fez com que os Estados Unidos se envolvessem na Primeira Guerra Mundial. Quase um século mais tarde mergulhadores descobriram provas de que o navio transportava armamentos e suprimentos de guerra para a Grã-Bretanha. Com 31.000 toneladas, era um dos maiores navios da época. Afundou em apenas 18 minutos.

12 de maio de 1915.

Veja a tragédia retratada em filme de animação de 1918:

Mais informações sobre o filme em http://telecinebrasil.blogspot.com/

Mais guerra AQUI.

Mais cinema AQUI.