“Os outros comem poeira, porque eu tenho gasolina Atlantic no meu carro. Adoro a velocidade. Ao mesmo tempo, tenho horror aos carros que passam na minha frente! Não gosto de ‘comer’ a poeira que esses automóveis levantam. Eis a razão porque me sirvo de um carro veloz. Apenas uma semana de experiências foi o bastante para convercer-me de que o meu carro desenvolve as máximas velocidades quando está abastecido com a gasolina Atlantic”.

7 de maio de 1932.

Outros reclames de combustíveis AQUI.

Mais 1932 AQUI.

Siga-nos no Twitter!