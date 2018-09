Othon Palace é inaugurado

O prédio do Othon Palace Hotel, no centro velho de São Paulo, foi um dos ícones da rede hoteleira paulistana, até fechar suas portas no fim de 2008, após 54 anos de atividade. Inaugurado em 1954 durante as festas do 4º Centenário, abrigava no último andar um dos mais luxuosos restaurantes da capital, o Chalet Suisse, com vista para o Vale do Anhangabaú. Após falir, vítima da fuga de hóspedes para as regiões da Avenida Paulista e Engenheiro Luís Carlos Berrini, a torre de 25 andares vizinha à Praça do Patriarca e ao Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, foi colocada à venda R$ 25 milhões. O anúncio acima foi publicado no dia 30 de dezembro de 1954, apresentando a inauguração do ‘mais alto grau de hierarquia em hotéis’ em São Paulo. Ao encerrar as atividades, o hotel de 260 quartos dispensou mais de cem funcionários. Hoje, só o térreo é ocupado por uma agência do Itaú. A Prefeitura de São Paulo estuda um decretar o imóvel de utilidade pública e ocupar o antigo hotel.

