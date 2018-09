Ouvido zoado

Anúncio do Dr. Luiz de Souza e Castro, especialista em garganta, nariz, ouvidos, língua e sífilis. O texto apresenta orientações para quem sente zumbido ou ‘zoadas’ no ouvido: “As causas produtoras destes zumbidos são várias: irritação do nervo auditivo, perturbações na circulação do sangue, deslocação de secreções na orelha ou falta de circulação de ar na orelha interna. As tonalidades dos zumbidos variam e são algumas vezes mesmo esquisitas. Pessoas há que sentem o ruído de sopro ou assobio, ou de campanhia, sinos, cachoeiras. Outras ouvem o som de trombetas, marcha de um comboio, ladrar de cães. As vezes são tão persistentes e intensos que determinam insônias, coagindo os pacientes algumes vezes a tentar contra a própria existência”.

Publicado dia 7 de fevereiro de 1916.

