“Adotado nos centros de puericultura da Europa e Estados Unidos. Mesmo sem apetite, qualquer criança toma Ovomaltine com prazer porque é saborosíssima. De rápido efeito revigorante, vem sendo usado como alimento oficial de atletas olímpicos e tem restaurado a força dos fracos e esgotados nos famosos sanatórios da Suíça e em centenas de hospitais de todo o mundo”. O anúncio traz o depoimento do Dr. Nascimento Gurgel: “Na minha clínica, quando as crianças completam 9 meses recomendo a inclusão de Ovomaltine uma vez ao dia na sua alimentação”.

9 de junho de 1954.

Siga-nos no Twitter!