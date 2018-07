Pacaembu no 1º de Maio

“A imagem diz melhor que as palavras da incalculável multidão – talvez mais de cem milpessoas, incluindo as que participaram da concentração mesmo de fora dos muros do Estádio – que acorreu, dia 1º de maio, à imponente praça de esportes do Pacaembu, para prestar homenagem ao Sr. Getúlio Vargas, presidente da República, que veio a São Paulo especialmente atendendo a um convite formulado pelos nossos trabalhadores. A fotografia acima fixa, como se vê, apenas uma quarta parte das galerias do Estádio, donde a enorme massa humana aplaudiu continuamente o criador do Direito Social brasileiro.”

3 de maio de 1944.