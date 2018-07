Avô do iPad

O guarda-livros em 1920: “O guarda-livros moderno: sistema breve e fácil para aprender a escrituração mercantil. Está ao alcance de todos. Este livro dispensa professor. Podeis estudar sozinho: é o livro mais fácil até agora no idioma português. Peçam reclame. Façam seus pedidos hoje mesmo ao autor”. O anúncio termina com um alerta em tom de ameaça: “Aconselhamos aos nossos ex-alunos de S. Paulo e interior a fazer o pedido do livro quanto antes se não quiserem ficar sem ele. Não venham depois com reclamações”. Publicado em 10 de agosto de 1920.

