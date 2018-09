Palacete paulista

O Palacete Nacim Schoueri chama a atenção de quem passa pela Avenida Exterior, no Parque D. Pedro II, em São Paulo. A ilustração, publicada no dia 2 de fevereiro de 1930, oferecia os 54 apartamentos e 15 lojas no edifício com uma descrição que contrasta com a situação atual da região: “Situado no ponto mais central da cidade a três minutos apenas da Rua 15 de Novembro. De todas as dependências deste majestoso prédio se descortina um magnífico panorama, dominando-se inteiramente o incomparável Parque D. Pedro II, o maior logradouro do Brasil. Edificado em lugar saudável, banhado pelo sol durante o dia inteiro, e onde se respira ar puro, está naturalmente indicado para moradia das pessoas de bom gosto de todas as classes, particularmente ao pessoal do comércio, que nos seus amplos e confortáveis apartamentos vão encontrar os elementos necessários para sua instalação em condições favorabilíssimas”.

