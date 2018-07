O início das obras do Palácio da Justiça, ao lado da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, foi anunciado na edição do dia 24 de fevereiro de 1920. Mas a construção sofreu percalços ao longo dos anos, primeiro por causa da Revolução de 1924 e depois pela morte do arquiteto Ramos de Azevedo, responsável pelo projeto desenvolvido em conjunto com o Liceu de Artes e Ofícios. A obra só foi inaugurada em 1933. Inspirado no Palácio da Justiça de Roma, o prédio é um dos símbolos da arquitetura paulistana, mas nem por isso escapou da degradação. Em dezembro de 2010, o Estadão revelou problemas como infestações de cupins, infiltrações e sobrecarga de equipamentos sobre o forro de estuque. Considerado um monumento histórico de valor arquitetônico e de interesse cultural, o prédio foi tombado pelo Condephaat em dezembro de 1981.



Mais arquitetura AQUI.