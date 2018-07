“Qual deles é o tarado? Pânico nas Ruas (Panic in the Streets). Com Richard Widmark, Paul Douglas e Barbara Bel Guedes.”

Bandidos matam um imigrante ilegal em New Orleans. O Serviço de Saúde descobre que a vítima estava contaminada pela peste pneumônica. E precisa encontrar e vacinar os assassinos sem espalhar pânico na população.

29 de abril de 1951.

