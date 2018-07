Totalmente incorreto por referir-se com tamanha crueldade às potenciais clientes do tônico sexual: “Tanagran, tônico sexual feminino. A fórmula do Dr. A. Trepedino. Tanagran é o fortificante especial da mulher. Combate a torturante frieza das ‘mortas vivas’. Em todas as farmácias e drogarias”. Publicado em 8 de setembro de 1950.

