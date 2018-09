No dia 9 de junho de 1877, o português Manoel Dias Cruz comunicou aos fregueses a fusão do seu depósito de vinhos com a sua alfaiataria, que passaram a funcionar em um único estabelecimento. Um exemplo de corte de custos que combina com o nome da empresa de costura, ‘A Tesoura de Ouro’.

