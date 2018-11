“Zig-Zag, o melhor papel francês para cigarros. Braunstein Frères, fabricantes. Paris. Fornecedores do Estado francês e das principais fábricas de cigarros brasileiras de Papel para Cigarros em resmas e bobinas. Fumadores! Exijam em todas as lojas de tabaco o Zig-Zag. A primeira marca do mundo”.

15 de agosto de 1929.

