“Via satélite, em canal exclusivo para todo o Brasil: Um programa para quem acredita no Sorriso”. Chamada do programa de Hebe Camargo na TV Bandeirantes no dia 24 de dezembro de 1982. 32 anos antes do anúncio, Hebe já sorria para o público no primeiro musical da televisão brasileira. Veja o vídeo DE 1950:

Outros reclames de televisão AQUI.